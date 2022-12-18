Artvin'de kaybolan engelli kadını ekipler buldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün kaybolan 52 yaşındaki engelli kadın, ekiplerin araması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boyalı köyünde ikamet eden ve engelli olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Sevda Özdemir, dün saat 11.00 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Özdemir'in ailesi, jandarmaya haber verdi. Jandarma kayıp olduğu tespit edilen kadını bulmak için AFAD ekiplerinden destek aldı. AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarama çalışmasına, jandarma ve köpek timi ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Gündüz ve gece devam eden çalışmalar sonucunda kayıp kadın bir gün sonra evinden 8 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda sağ salim bulundu. Geceyi ormanda geçiren kadın, ekipler tarafında sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.