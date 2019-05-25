İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de kaybolan kişi ölü bulundu

Artvin’in Dokuzoğul köyünde sabah sabah evden çıktıktan sonra haber alınamayan vatandaş ölü olarak bulundu.

Artvin'in Dokuzoğul köyünde sabah sabah evden çıktıktan sonra haber alınamayan vatandaş ölü olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, Artvin'in Dokuzoğul köyünde evinden dün ayrılan ve geri dönmeyen Remzi Demirci için AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunması için çalışma başlatıldı.


Yürütülen çalışmalar sonucu kayıp kişinin cesedi ekiplerce köye yakın alanda ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Remzi Demirci'nin cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.