Artvin'de kayıp şahıs dere içinde ölü bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs dere içinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, 12 Aralık 2018 günü akşam saatlerinde Şavşat ilçe merkezinde kendisine ait bir traktör ile bir petrol istasyonundan mazot alan Taner Kara'dan (56) bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen 3 gündür bulunamayan şahıs, vatandaşların yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kendi köyü olan Yukarı Koyunlu Köyü'ne 6 km mesafede Kirazlı Köyü Köprüsü yakınında traktörü ile kaza yaparak dereye düştüğü belirlendi. Traktörünün içinden yaralı olarak çıktıktan sonra Kara'nın yola çıkamadan ve yardım isteyemeden soğuktan hayatını kaybettiği belirlendi. Taner Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şavşat Devlet Hastanesine getirilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.