Artvin'de kereste yüklü tır virajı alamayınca devrildi

Artvin’in Şavşat ilçesinde kereste yüklü tır, virajı alamayarak devrildi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde kereste yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kaza sonrası karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan Rus sürücü Dzmitry Akulich (41) kontrolündeki kereste yüklü AP 1846-7 plakalı tır, öğlen saatlerinde Şavşat Çevre Yolu'nda virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası karayolu ulaşıma kısa süreliğine kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası yan yatan tır vinç yardımıyla kaldırılarak, karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.