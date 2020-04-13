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Artvin'de kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Artvin’in Borçka ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar bir vatandaşa ait bal kovanını parçalayarak maddi zarara yol açtı.

Artvin'in Borçka ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar bir vatandaşa ait bal kovanını parçalayarak maddi zarara yol açtı.


Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Artvin'in Borçka ilçesinin Düzenli köyünde pansiyon işletmecisi Kenan Kahya'ya ait bal evinde bulunan arı kovanlarına saldıran ayı, kovanı parçalayarak ballarını yedi. Gece gürültüye uyanan Kahya, gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Kovanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Kahya, hem bölgedeki artan ayı sayılarına hem de ellerinin kollarının bağlı kalmasına isyan etti.

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