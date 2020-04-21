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Artvin'de kış uykusundan uyanıp şehre inen ayılar bu kez okul bahçesinde kameralara yakalandı

Artvin’de şehir merkezine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Artvin'de şehir merkezine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde giren ayı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.


Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Son bir hafta içinde şehir merkezinde bir çok noktada görünen ayı görüntüsüne bir yenisi daha eklendi. Sosyal Bilimler Lisesi bahçesine giren ayı okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde okul bahçesinde uzun süre dolaşan ayı, daha sonra köpeklerin kovalamasıyla hızla uzaklaşıyor. Görüntülerin ardından Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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