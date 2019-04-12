Artvin'de kısa dönem askerler yemin etti

Artvin'de acemi eğitimini tamamlayan 374. kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Artvin Vali Yardımcısı Hasan Hüsnü Türker, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, davetliler, askeri erkan ve asker aileleri katıldı. Yemin töreni sayı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayan 20 er tören kıtasının yerini almasının ardından ellerini Türk Bayrağı ve silahların bulunduğu masaya koyarak yenin etti.

Yemin sonrası bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, 20 askerin temel askerlik eğitimini tamamlayarak 180 yıldır bu ülkeye hizmet eden jandarma teşkilatının mensubu olmak için yemin ettiğini söyledi. Yılmaz, “Bu kutsal yuvaya adım atan her askerimiz Mehmetçik adını alarak hem ailelerinin hem de bizlerin gurur kaynağı oluyorlar. Dosta güven düşmana korku salan evlatlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Mehmetçiğin Türk milletinin de gurur kaynağıdır. İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Türk askeri her dönem vatan millet ve cumhuriyet uğruna canını feda etmeye yemin etmiştir. Görevini en iyi şekilde yapacağınızdan ve yemininize sadık kalacağınızdan şüphemiz yoktur " diye konuştu.

Devamında Jandarma Er Hamza Akdoğan “Jandarma” şiirini okudu. Konuşmaların ardından Artvin Vali Yardımcısı Hasan Hüsnü Türker, atış, spor ve eğitim alanlarda birinci olan erlere hediyelerini verdi. Törenin ardından erler aileleri ile hasret giderek fotoğraf çektirdi.