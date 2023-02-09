Artvin'de Kopmuş Tüneli girişindeki heyelan kameralara saniye saniye yansıdı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Limanköy mevki Kopmuş Tüneli girişinde bu sabah meydana gelen heyelan kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Limanköy mevkide bulunan Kopmuş Tüneli girişinde gerçekleşen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri tünel girişini kapattı. Şans eseri heyelan sırasında herhangi bir aracın yoldan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay sonrası iş makinesi eşliğinde, kapanan karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Sabah saatlerinde karayolunu kapatan heyelan çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.