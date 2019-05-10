Artvin'de köylünün kaybolan hayvanlarını jandarma buldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 150 bin TL değerinde olan 16 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolan 16 büyükbaş hayvanı ormanlık arazide bularak sahiplerine teslim etti. Şavşat'ın Kayadibi köyünde besicilikle uğraşan işitme engelli Erhan ve Barış Özaltun kardeşler akşam saatlerinde hayvanları yemlemek için ahıra gittiklerinde hayvanlarının ahırda olmadığını gördüler. Bunun üzerine köy muhtarı, Jandarmayı arayarak 16 büyükbaş hayvanlarının kaybolduğunu, çalınmış olabileceğini ihbarında bulundu. İhbar üzerine İlçe Jandarma ekipleri köye giderek, araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada, sabaha karşı jandarma ekipleri titiz çalışma sonucunda hayvanlar köyün 1 kilometre uzağındaki ormanlık arazide başıboş halde buldu.

Değeri yaklaşık 150 bin TL olan büyük baş hayvanlar jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi. İşitme engelli kardeşler jandarma ekiplerinin ellerini sıkarak teşekkürlerini gösterdiler.