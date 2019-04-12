Artvin'de lise öğrencilerine girişimcilik ve yenilikçiliği anlattı

Trabzon'da eğitim veren Avrasya Üniversitesi'nin Girişimcilik-Yenilikçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Şahin Artvin'de öğrencilerle bir araya geldi.

Lise düzeyindeki öğrencilere “Yüksek Motivasyon, Başarının Yol Haritası, Kişisel Gelişim, Girişimcilik, Geleceğin Meslekleri ve Gelecek” konuları üzerine konferans veren Şahin “Hızlı gelişen ve değişen dünyada her geçen saniyede binlerce yeni gelişme olmaktadır. Yeni gelişmeleri içselleştirebilmek oldukça önemlidir. Çünkü kariyer rotamızın önemli imgeleri bu gelişmelerde gizlidir. Bugün birçok öğrencimizin hayali olan pilotluk mesleği bile gelecekte insansız hava araçlarının yaygınlaşması ile farklı bir boyutta yeni bir meslek başlığında hayat bulacaktır. Nitekim Berber-cerrahlık, kökenleri 13. yüzyılda aynı meslek başlığında Avrupa'da hayat bulurken, cerrahlık bir bilim dalında ilermiş, berberlik ise ticari bir başlıkta hizmet sektörü sınırları içinde kalmıştır” dedi.

“Motivasyon aynı zamanda güdüleme demektir” diyen Şahin “Dahası hayallerimize ulaşmak için harekete geçmemizi sağlayan momenttir. Motivasyon olabilmesi için bir hayalimizin amacımızın ve hedefimizin olması gerekmektedir. En önemlisi bir şirket gibi kendimizi tanımlayan vizyonlara ve misyonlara ihtiyacımız vardır. Başarı, kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü ve bir işi istenilen biçimde bitirmek, istenileni elde etmek, istediğini bulmaktır. Başarının tek bir anahtarı vardır. O da çok çalışmaktır. Kişisel gelişim, herkes için bambaşka anlam taşımaktadır. Bu konuda herkesin reçetesi ise bir başkasınınkinden tamamen farklıdır. Kişisel gelişim kitapları okumak çok faydalıdır ama bu bir kişisel gelişim sürecinin bütünü değildir” şeklinde konuştu.

Şahin, girişimciliğin önemini anlatarak “Girişimcilik, artık günümüzde bir meslek olarak faaliyet göstermektedir. Bugün hepimizin yoğun kullandığı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer her türlü dijital ihtiyaçlarımız birer girişimciliğin çıktısıdır” ifadelerini kullandı.