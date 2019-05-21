Artvin'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Artvin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Artvin merkezde bulunan tüm mezarlıklarda temizlik, bakım ve haşeratla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Mezarlıkların temizliği kapsamında yabani otlar, kurumuş dallar, haşerata karşı ilaçlama yapılırken genel çevre temizliği ile yol ve kaldırımların düzenleme çalışmaları da titizlikle devam ediyor.

Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek olan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ramazan Bayramında hemşerilerimizin mezarlıkları rahat şekilde ziyaret edebilmesi için gerekli tüm çalışmaları eksiksiz yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Elçin "Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle mezarlıklarımızda temizlik, düzenleme ve bakım çalışmalarına başladık. İnşallah Ramazan Bayramı öncesi arife gününe tüm mezarlarımızı elden geçirmiş olacağız. Mübarek Ramazan Ayı içerisinde, özellikle arife ve bayram günlerinde Artvin ve Artvin dışında yaşayanların akraba mezarlarını ziyaretlerinde sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm çalışmalar eksiksiz yapıyoruz” dedi.