Artvin'de nesli tükenmekte olan su samuru ailesi görüntülendi

Artvin'in Karçal Deresinde nesli tükenmekte olan su samuru ailesi görüntülendi. Suyun içinde ve su kenarında dolaşan 3 su samurunun eğlenceli görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru ailesi Artvin'de görüntülendi.

Artvin merkeze bağlı Pınarlı köyünde bulunan Karçal Deresinde kaydedilen görüntülerde, 3 su samurunun eğlenceli halleri Kader Uçar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde suyun içinde uzun süre gezen su samurları daha sonra yüzerek dere kenarında çıktılar. Tekrardan suya giren su samurlardı daha sonra gözden kayboldu.