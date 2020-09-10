İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerini büyülüyor

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası bulut deniziyle ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.


İlçeye 33 km uzaklıkta bulunan ayrıca “Göğe Komşu Rotalar” projesi kapsamında Arhavi-Yusufeli Cip Safari rotası olarak tescillenen Nopapeni Yaylası eşsiz manzarasıyla güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.


Doğu Kaçkar Dağları'nın en yüksek tepesi olan Marsis Dağı'nın da (Gül Dağı) bulunduğu Arhavi-Yusufeli-Fındıklı ilçeleri kesişme noktasındaki yayla her mevsim ayrı güzellik sunuyor.


Yöre halkı tarafından yaylacılık faaliyetlerinin devam ettiği bölge, doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına da birbirinden farklı olanaklar sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.