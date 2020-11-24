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Artvin'de odunlukta çıkan yangında bir kişi can verdi

Artvin’de 5 katlı apartmanın odunluk bölümünde meydana gelen yangında, bir kişi yanarak can verdi.

Artvin'de 5 katlı apartmanın odunluk bölümünde meydana gelen yangında, bir kişi yanarak can verdi.


Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Miralay Şükrübey caddesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın odunluk bölümünde bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerin yangın meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine Artvin Belediyesi itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, odunlukta bulunan Tahsin Şimşek (47) isimli vatandaşın yanarak can verdiği tespit etti. Olayın ardından Tahsin Şimşek'in cesedi otopsi için Adlı Tıp Morguna kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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