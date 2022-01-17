Artvin'de Off-road tutkunları karı eğlenceye dönüştürdü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Off-Road Kulübü (YUMDOFF) üyeleri, 15 arazi aracının katılımıyla, kar safari etkinliği düzenledi. Kar yağışını fırsat bilen off-road tutkunları, 2 bin 300 rakımlı Aros Yaylasında karın tadını çıkarttı.

Artvin'de iki gündür etkili olan kar yağışı sonrasında köy ve yayla yolları karla kaplandı. Hafta sonunu fırsat bilen off-road tutkunları kar safari etkinliği düzenledi. Yusufeli Off-Road Kulübü (YUMDOFF) ve Yusufeli Dağcılık Spor Kulübü ve iş insanı Hürrem Şahna'nın organizasyonunda 15 arazi aracından oluşan 40 kişilik ekip ilçeye bağlı Kılıçkaya köyünün, 2 bin 300 rakımlı Aros Yaylasına çıktı.

Safari tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi geçtiği Aros Yaylasına gidebilmek için adrenalin dolu anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, insan gücü ve off-road donanımlı araçlarından bulunan çekme aparatı yardımıyla kara saplandığı yerden çıkartılar.

Karla kaplı olan ve açılmamış olan yayla yollarında asfaltta ilerler gibi giden macera tutkunları, o anları ise havadan görüntüledi. Ekinliğe katılan 70 yaşında Off -road tutkunu Ahmet Kaleş ise karın keyfini araç arkasına iple bağladığı şambrelle kayarak çıkardı.

Yusufeli off-road Kulübü başkanı Hasan Akan, etkinlikle yaptığı açıklamada ”15 araç 40 kişilik ekiple hafa sonumuzu bu şekilde değerlendirdik. Bazı araçlar yolda kaldı, iterek çekerek kurtardık. Eğlenceli vakit geçirdik, güzel bir pazar günü oldu” ifadelerini kullandı.