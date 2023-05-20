Artvin'de Okuyan çocuk edebiyat tabiat şenliği düzenlendi

Artvin'in botanik bahçesinde Okuyan Artvin Projesi' kapsamında “Okuyan Çocuk-Edebiyat-Tabiat” şenliği düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde gerçekleştirilen Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliğine, Artvin Merkez ve köylerinden Bin 500 üzerinde öğrenci katılım sağladı.

Artvin Valiliği bünyesinde, Artvin Çoruh Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, ‘Okuyan Artvin Projesi' kapsamında düzenlenen şenlikte yazarlar Gökçe Ateş Aytuğ, Şiirsel Taş, Bahar Ulukan, Burcu Aktaş öğrencilere kitaplarını imzaladı.

Artvin'in eşsiz doğasında farklı konularda çocuklara deneyim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, okuma şenliğinde farklı aktivitelerde düzenlendi.

Şenlikte çocuklar için yüz boyama, sağlıklı atıştırmalıklar ve geleneksel oyunlar etkinliği yapıldı.

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetlerimizi Artvin Çoruh Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve valiliğimizin koordinesinde planladık. Çocuklar sportif faaliyetler kitap atölyeleri yazan söyleşileri piyano eşliğinde müzik dinletisi çocukların doğa ile tabiatla iç içe kitap okumakla iç içe oldu. Bir günün onlara yaşatıyoruz ve yaklaşık bugün 1500´e yakın çocuğumuzu bu faaliyetler içinde döndürdük" dedi.