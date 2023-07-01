Artvin'de ormanda kurt sürüsü görüntülendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanda kurt sürüsü görüntülendi. Peş peşe kameraya yansıyan kurtlar, yiyecek için ormanlık alana doğru ilerledi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaydedilen görüntülerde ormanlık alanda ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafları ve görüntüleri çeken Mustafa Necati Sütçü, ormanda çekim yaparken kurt sürüsünü görüntüledi. Drone ve çeşitli materyaller kullanarak yaban hayatını kayıt altına alan Sütçü, özel olarak kurduğu düzenekle bu kez kurt sürüsünü kayıt altına aldı.