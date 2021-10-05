Artvin'de ormanlar havadan izlenecek

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan sahalarının kontrol ve denetimlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için havadan ölçüm yapabilen dronların kullanımına başlandı.

Ekiplerin kontrolündeki dronlarla, izinli sahalarda çok sayıda noktadan çekilen yüksek kaliteli fotoğraflar, bilgisayar ortamında çeşitli programlarla bir araya getirilerek, güncel arazi modeli (DEM), ortofoto haritası (TİF) ve sahaların 3 boyutlu güncel görünümü (KML) oluşturularak sahalarda daha detaylı ve teknik bir analiz yapılıyor.

Denetimlerin aynı zamanda kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkan sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında amacı dışında kullanım olup olmadığının da kontrolü yapılmasını sağlıyor.