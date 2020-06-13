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Artvin'de ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangın çıktı

Artvin merkeze bağlı Dikmenli köyü Cağrıkan mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında iki hektarlık ormanlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre Cağrıkan mevkiinde dumanların görülmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Araç ulaşımın olmadığı bölgeye yaya ulaşan köylüler yangına ilk müdahaleyi yaparken, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve Orman işletme Müdürlüğü ekipleri daha sonra yangın yerine ulaşarak köy halkıyla birlikte 10 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldılar.


Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi.

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