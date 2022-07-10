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Artvin'de otelde korkutan yangın

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangından otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kananet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üç bloktan oluşan üç katlı oteli tamamen etkisi altına aldı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ilçe belediye itfaiye ekiplerinden destek istendi.


Yangın kontrol altına alınırken, otelin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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