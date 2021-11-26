Artvin'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Artvin'de sürücüsünün virajı alamadığı otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şavşat ilçesinin 45. kilometresinde bulunan Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Karagöz (82) yönetimindeki 08 HD 003 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Sürücü Seyfettin Karagöz ve yanındaki İlhan Odobaş (70) çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Derenin soğuk sularında yaralıların araçtan çıkarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde 82 yaşındaki sürücü ve arkadaşı araç içinden güçlükle çıkartıldı. Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.