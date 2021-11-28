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Artvin'de park halindeki araç yandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde park halindeki araç bir anda yanmaya başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde park halindeki araç bir anda yanmaya başladı.


Edinilen bilgiye göre, yangın ilçedeki şehirler arası otomobil terminalinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Terminalin içerisinde park halinde bulunan Aytun Sezer'e ait araç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Alev alev yanan araca müdahale etmek isteyen vatandaşlar otomobilin LPG'li olduğunu fark edince araçtan uzaklaşarak, itfaiyenin gelmesi beklendi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen Yusufeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, aracın LPG'li oluşu vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

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