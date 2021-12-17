Artvin'de polisten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Artvin’in Hopa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 kilo 126,36 gram esrar, 0.70 gram metamfetamin, 0,68 gram bonzai, 1,95 gram Hint keneviri tohumu ile 3 adet pipe ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.P ile Ö.M çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.