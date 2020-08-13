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Artvin'de Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi

Artvin’in Şavşat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait bir kadın heykeli ele geçirildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait bir kadın heykeli ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Şavşat ilçesi Yavuzköy Köyü Seyir Tepe mevkiinde yapılan yol kontrol uygulamasında plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu.


Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada U.G'nin üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet tarihi eser niteliği taşıyan kadın heykeli ele geçirildi. U.G gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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