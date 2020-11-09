İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de sabah saatlerinde iki yangın meydana geldi

Artvin’de çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, bir yangın da Yusufeli ilçesinde meydana geldi.

Artvin'de çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, bir yangın da Yusufeli ilçesinde meydana geldi. İki yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi


Edinilen bilgilere göre, merkez Çayağzı mahallesinde Şahin Kemaloğlu'na ait 3 katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin çatıyı sıçramasıyla yangın büyüdü.


Olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonra müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.



Bir yangın da Yusufeli'nde


Öte yandan Artvin Yusufeli ilçesinde de çıkan yangında bir ev tamamen yandı. İlçeye bağlı Bıçakçılar köyünde Hüseyin Işıkçı'ya ait bir evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyüyünce bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yusufeli Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.