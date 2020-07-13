Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak altındaki araçtan çıkarıldı

Artvin’de sağanak yağış sonrası sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişinin cansız bedenleri toprak altındaki araç içerisinden çıkarıldı.
Artvin'de sağanak yağış sonrası sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişinin cansız bedenleri toprak altındaki araç içerisinden çıkarıldı.
Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki sürücü Mustafa Sönmez, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmez'in cansız bedenleri araç içerisinden çıkarıldı. Ekiplerce toprak altındaki araçtan çıkarılan cenazeler, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.