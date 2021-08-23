İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur, bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur, bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesinde bulunan 4 katlı apartmanın bacası, şiddetli rüzgâra dayanamayarak büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan baca nedeniyle baca tamamen çökerken, aşağıda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Büyük çapta maddi hasar oluşan binada araştırmalar sürüyor. Yetkililerin rüzgâr nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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