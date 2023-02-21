İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Artvin'de şiddetli yağış heyelanlara ve dere taşkınlarına neden oldu

Artvin’de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.

Artvin'de etkili olan şiddetli yağış 7 farklı noktada heyelan ve dere taşkınlarına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken ekipler gece boyu çalışmaları sürdürdü. Arhavi-Çifte köprü yolunda ise yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü yol trafiğe kapatıldı. Borçka-Hopa yolu üzerinde bulunan Demirciler mevkiinde gece heyelan meydana geldi, karayolu ulaşıma kapandı. Hopa Yoldere köyünde taşan dere menfezi kapattı, ekipler gece boyu taşan derede çalışmalarını sürdürdü.


Yine Murgul-Borçka karayolunda heyelan meydana gelirken son olarak ise Artvin-Erzurum karayolu 13. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar yolu araç trafiğine kapattı.


Ekiplerin çalışması sonucunda kapalı olan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.