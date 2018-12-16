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Artvin'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Artvin’de bir kişinin silahla ateş açtığı 2 kardeş yaralandı.

Artvin'de bir kişinin silahla ateş açtığı 2 kardeş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Erdem Ş., elindeki silahla Talat ve Yıldıray O. kardeşlere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla yaralanan kardeşler, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilkç müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu belirtilen kardeşleri vuran Erdem Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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