Artvin'de sokak hayvanları kayıt altına alınıp kısırlaştırılacak

Toplantıya Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veterinerlerinden Mesut Yaşar Avcı, sokak hayvanları koruma derneği üyeleri ve il merkezine yakın köylerin muhtarları katıldı.

Başkan Elçin, şehir merkezi ve merkeze yakın köylerdeki sahipli ve sahipsiz köpeklerin kayıt altına alınacağını söyledi. Elçin, “Artvin Belediyesi tarafından da sokak köpeklerini kısırlaştıracağız. Sahipli köpeklerinde sahiplerinin isteği doğrultusunda belediye olarak ücretsiz kısırlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, köy muhtarları köylerindeki köpekleri tespit ederek kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması gerekenler konusunda bir çalışma yürütecek. Şehir merkezinde esnaflar tarafından bakılan köpeklere dokunulmayacak. Başıboş gezen köpekler ise Artvin Belediyesi tarafından yaptırılan ve doğal ortamlarını aratmayacak özelliğe sahip hayvan barınağına alınmasına karar verildi.