Artvin'de sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'de sonbaharın gelmesiyle sararan yapraklar, renk cümbüşü oluşturdu. Bu güzel görüntüler ise havadan görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin Bıçakçılar köyünde kaydedilen görüntüler, ressamların yağlıboya tablolarını andırıyor.

Son yıllarda yayla turizminin ön plana çıktığı Artvin'de, özellikle sonbaharın gelişiyle doğa tutkunlarını uğrak noktası haline geldi. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlar görenleri kendisine hayran bırakıyor. Köyün havadan çekilen fotoğrafları ise eşsiz güzelliği bütünüyle ortaya koyuyor.