İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de sosyal mesafeli spor

Artvin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dere Mahallesine bulunan bir sitenin sakinlerine, balkonlardan spor ve egzersiz hareketleri yaptırıldı.

Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dere Mahallesine bulunan bir sitenin sakinlerine, balkonlardan spor ve egzersiz hareketleri yaptırıldı.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonları arttırmak amaçlı, yapılan etkinliğe site sakinleri büyük ilgi gösterdi.


Site bahçesine kurulan ses sitemi eşliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğine spor ve egzersiz hareketleri yaptırıldı. Sosyal mesafe nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerin eşlik ettiler.


Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Murat Ülker yaptığı açıklamada, “Evde kaldığımız bu günlerde, insanların hareketsiz kaldığını düşünerek, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Elit Park sitesi sakinleri de Türk bayrakları eşliğinde balkonlarından, pençelerinden bizlere eşlik etti. Birlikte spor hareketlerimizi, egzersiz hareketlerini yaptık. İnşallah bu süreçten bir an önce kurtulur, normal hayata geçmemizi diliyorum” dedi.


Site yönetici Emin Kurt ise yaptığı açıklamada “evlerinde geçirdiğimiz bu süre içerisinde, normal ve motivasyon açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel etkinliği düzenleyen, Artvin Valiliği ve Artvin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne site sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.