Artvin'de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Artvin'in Borçka ilçesi Güreşen köyünde bulunan ve bölge halkı tarafından halen kullanılan tarihi kemer köprü restore edilecek.

Borçka'da 13. yüzyılda yapılan ve günümüzde hala hizmet vermeye devam eden tarihi Güreşen köyü köprüsü ilk kez restorasyon kapsamına alındı.

Doğu Karadeniz'de, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda kemer köprü, yüzyıllardır ulaşımda önemli görev üstleniyor. Borçka Güreşen köyünde bulunan, 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kemer köprü, halen yöre halkına hizmet vermeye devam ediyor. Güreşen köyü deresi üzerine inşa edilen tarihi kemer köprü, birçok köy ve mahalleyi birbirine bağlıyor. Tek kemerli, 2 metre eninde ve 18 metre uzunluğundaki köprü, şuana kadar hiç restore edilmemiş.

Köyün Muhtarı Hasan Nalbant, köprünün onarımı için yaptığı müracaat sonrası Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerek, köprü üzerinde inceleme yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, yardımcısı Özcan Cambaz ve beraberinde köy muhtarı Hasan Nalbant, köprü üzerine incelemede bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Gümüş, “Artvin bugüne kadar gün yüzüne çıkarılmamış onlarca tarihi hazinemiz bulunuyor, Güreşen Köyünde bunlardan biri. Buranın eksiklerini ve tadilatı konusunda proje hazırlayıp sunacağız ve tarihi dokulara uyumlu bir restorasyonla alanı gün yüzüne çıkaracağız” ifadelerini kullandı.