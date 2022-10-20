Artvin'de taşan dere bazı köy yollarını ulaşıma kapattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgeler tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı. Hopa ilçesinde ise taşan dere korku ve paniğe neden oldu, kapanan köy yolu ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'de akşam saatlerin etkili olan şiddetli yağış, Arhavi ve Hopa ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı'nda Kavak yolunun bir bölümünü ekipler tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Kaymakam Burak Çimşir, İl AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Kapisre Deresi civarında incelme yaptı. Herhangiyi olumsuz olayın yaşanmazken ekipler çalışmalarına devam etti.

Hopa'da taşan dere 3 köyü ulaşıma kapattı

Şiddetli yağışın etkisini gösterdiği Hopa'da ise taşan dere korku ve paniğe neden oldu. Çimenli köyünde bulunan derenin taşması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan küçük çaplı su taşkınları nedeniyle Yoldere, Subaşı köylerinde kısa süreli ulaşıma kapanırken ekipleri müdahalesiyle iki köy yolu da yeniden ulaşıma açıldı.