Artvin'de taşkın koruma çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Artvin'de 69 dere ıslahı projesini tamamlayarak, taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çoruh Nehrine yaptığı barajlarla altın gerdanlıklar takan DSİ, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu teminden, derelerde ki taşkın riskini azaltmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama işleri de yapmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Artvin'de 69 dere ıslahı projesini tamamlayarak taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza ivme kazandırdık.

Öncelikle üst havza kapsamında alınması gereken taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. İstikşaf raporları hazırlanırken derelerde üst havzadan başlanarak taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik yapılacak tesislerin planlaması bütüncül olarak ele alınmaktadır. Artvin İli Arhavi İlçesi Kireçli Köyünde aşırı yağışlar nedeniyle 10 Kasım 2016 tarihinde heyelan meydana gelmiştir. Oluşan heyelanın Kireçli Deresini ve dere boyunca bulunan tarım arazilerini, konutları, ulaşım yollarını etkilemiştir. 23 Eylül 2017 tarihindeki aşırı yağışlar sonucunda da heyelan bölgesinden gelen selin, dere yatağının dar olması ve aşırı heyelan malzemesi gelmesi nedeniyle tarım arazilerine tekrar zarar verdiği, evlerin alt katlarında su baskınlarına ve ulaşımın kesilmesine neden olmuştur. Taşkın olayının maddi hasarla atlatılmış olmakla beraber bundan sonra oluşabilecek yeni taşkınlarda yerleşim yerlerinin zarar görmesi ile muhtemel can ve mal kaybının önlenebilmesi maksadıyla Arhavi İlçesi Kireçli Köyü Kireçli Deresi Tersip Bentleri Yapım İşine başlanılmıştır. Proje kapsamında Kireçli Deresinde 7 adet tersip bendi, 6 adet menfez, 108 adet brit, 845 m beton duvarlı kanal, 793 m taş tahkimatlı kanal,1 adet yaya köprüsü, 845 m korkuluk, servis yolları ve kamulaştırma işleri yapılacaktır" denildi.