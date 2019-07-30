İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de toprak kaymasında 20 hayvan toprak altında kaldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 20 hayvandan 13’ü kurtarıldı 7’sini arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 20 hayvandan 13'ü kurtarıldı 7'sini arama çalışmaları devam ediyor.


Olay, ilçeye bağlı Tekkale köyünde meydana geldi. İbrahim Eren'e ait evin arka tarafında bulunan 30 metre yükseklikteki toprak arazinin bir anda gelmesi sonucu ev, ahır, samanlık ve araç hasar gördü. Ahırın içerisinde bulunan 20 besi hayvanından 13'ü kurtarıldı fakat 7 hayvana halen ulaşılamadı. Maddi hasarın olduğu toprak kaymasında 7 hayvanın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.