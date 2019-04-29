Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu açıldı

Artvinspor Kulübü öncülüğünde açılan Trabzonspor Artvin Futbol Okulu'nda ilk etapta değişik yaş gruplarında 77 sporcu futbol eğitimi alacak.

Kulübü Başkanı ve Artvin Trabzonspor Futbol Okulu Kurucu Başkanı İrfan Yıldırım çocukların toplumda sağlıklı, bireyler olarak yetişmesi noktasında beden ve ruh sağlığı gelişimini katkı sağlayıp, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Trabzonspor Futbol Okulunu Artvin'de açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklarımızı sporla tanıştırmanın yanı sıra eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerle gelişimlerine katkı sunmak olduğunu anlatan Yıldırım, "Sloganımız, 'Çocuklarınız çocuklarımız olacaktır, yarınlarınız yarınlarımız olacaktır' Geleceğin Türkiye'si için usanmadan, yorulmadan azimle çalışacağız" dedi.

Açılış programı futbol okulunun açılmasına katkı sağlayan kişilere plaket verilmesinin ardından kurdele kesimiyle sona erdi.

Açılışa, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Gençlik Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvinspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, davetler ve sporcular katıldı.