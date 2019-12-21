Artvin'de trafik kazas?: 1 ?l?, 1 yaral?

Artvin'in Arhavi il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i hayat?n? kaybederken, 1 ki?i de yaraland?.

Sabah 05.00 sular?nda meydana gelen kazada Rize'den Artvin istikametine seyir etmekte olan ticari ara? Arhavi T?neli'nde ?n?nde giden t?ra arkadan ?arpt?. Kaza sonras? ara? hurdaya d?nerken, ara? i?inde bulunan Burak Y?ld?r?m olay yerinde hayat?n? kaybetti. S?r?c? Recep Ali Y?ld?r?m ise yaral? olarak ara?tan ??kart?ld?. Kazada hayat?n? kaybeden Burak Y?ld?r?m'?n Rize'nin Kalkandere il?esi Belediye Ba?kan? Kenan Y?ld?r?m'?n ye?eni oldu?u ??renildi.