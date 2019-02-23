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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Tütüncüler köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Artvin'in Tütüncüler köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


alınan bilgiye göre, İsa Balcı'nın kullandığı 08 DA 120 plakalı otomobil Tütüncüler köyünde virajı alamayarak bir alt yola yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Balcı'nın annesi Emine Balcı hayatını kaybederken, sürücü İsa Balcı ile eşi Emine Balcı ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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