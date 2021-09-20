İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de trafik kazası: 3 yaralı

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hopa-Arhavi karayolu üzerinde bulunan ışıklar mevkiinde kontrolünü kaybeden 34 BAL 200 plakalı otomobil sürücüsü beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ders dönen araç içinde bulunan Ş. H., F. H. ve D.H. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale ederek, tedavilerine yapılması için Hopa Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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