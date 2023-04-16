Artvin'de tünelde midibüs kazası: 4 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeki midibüsün tünelde kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Sebzeciler mevki T-20 Tüneli'nde meydana geldi. Kenan D. (47) yönetimindeki 65 ANN 785 plakalı midibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tünel içinde bulunan duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kazada, araç sürücüsü Kenan D. ve araç içinde bulunan Müslüm. D. (52), İlker D. (18) ve Ersin K.(37) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri eşliğinde araçtan çıkartılıp Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.