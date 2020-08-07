Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

Artvin'de hayvanları için ağaçtan yaprak toplarken uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze Bağlı Ortaköy Köyü'nde Çalışkanlar Mevkiinde eşi Osman Tokgöz'le birlikte hayvanları için ağaçtan yaprak toplamaya giden Sündüs Tokgöz, üzerine çıktığı ağaçta bastığı dalın kırılması sonrası yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçuruma inmekte zorlanan Osman Tokgöz durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil servis, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Tokgöz'ün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası ulaşılan Tokgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bulunduğu yerden AFAD ve Jandarma ekiplerince çıkartılan Tokgöz'ün cesedi Artvin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.