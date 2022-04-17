Artvin'de uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde çay bahçesinde çalıştığı sırada uçuruma yuvarlanan 79 yaşındaki Burhan Şentür hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından iple erişim sistemi kurularak çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ilçesi Güneşli köyü Gürgenli mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 79 yaşındaki Burhan Şentürk ailesiyle birlikte çay bahçesinde çalıştığı esnada çay bahçesinin kenarında bulunan 50 metrelik uçuruma düştü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma,112 Acil Servis, AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. AFAD ve HOPAK arama kurtarma ekipleri iple erişim sitemi kurarak yaşlı adamın cansız bedenini uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkarttı.

Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı.