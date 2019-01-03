Artvin'de üniversite öğrencileri hamsiye doydu

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez yapılan Hamsi Şenliği'nde öğrencilere yaklaşık 500 kilogram hamsi pişirilerek dağıtıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 2 bin öğrenci hamsinin tadını doyasıya çıkarırken, oyunlar oynayıp eğlenirken alana getirilen kar sürpriziyle de büyük sevinç yaşadı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki de etkinliğe katılarak hamsi pişirip öğrencilere dağıttı. Burada açıklama yapan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, ilk defa üniversitede böyle kapsamlı bir organizasyon yaptıklarını belirterek amaçlarının 2 gün sonra başlayacak olan final sınavları öncesi öğrencilere moral motivasyon sağlamak olduğunu söyledi. Etkinliğin çok güzel olduğunu dile getiren öğrenciler hamsinin çok güzel olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin kar sevinci

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından düzenlenen hamsi şenliğinde, üniversite tarafından kayak merkezinden getirilen 2 kamyon kar öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Daha önce hiç kar görmeyen öğrenciler karın tadını çıkarıp yetkililere teşekkür etti. Öğrenciler alana getirilen kar ile kartopu oynayıp doyasıya eğlendiler.