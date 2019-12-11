Artvin'de uyuşturucu operasyonu

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde toplamda 3 bin 291 gram Kubar esrar ile bir miktar kenevir, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet telefon/simkart ele geçirildiği bildirildi. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.