Artvin'de vatandaşların bitkin halde bulduğu karaca görevlilere teslim edildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan karaca, vatandaş tarafından bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeyurt köyünde Ahmet Helvacı ve Yaşar Uzun evlerinin önünde köpek sesleri duydu. Dışarı çıktıklarında köpeklerin bir karacanın sıkıştırmış ve bitkin halde olduğunu gördüler.

Karacayı köpeklerden kurtaran iki arkadaş, kucaklarına aldıkları karacayı evlerine götürdüler. Olay gece olduğundan ve köyde yoğun kar olmasından kaynaklı karacayı bir gün evlerinde misafir eden iki arkadaş sabah erken saatte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Yaşar Uzun yaptığı açıklamada, “Karacanın etrafını köpekler sarmıştı bir anda koşup köpekleri oradan uzaklaştırıp karacaya kucağıma aldım. Evimde bir gece besledikten sonra sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim ettim” ifadelerine yer verdi.

Ekiplere teslim edilen karacanın tedavisinin ardından yeninden doğaya bırakılacağı öğrenildi.