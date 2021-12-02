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Artvin'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Artvin’de sincap, domuz, kurt, tilki ve ayı gibi yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Artvin'de sincap, domuz, kurt, tilki ve ayı gibi yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü tarafından kurulan kapanlardaki görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığınca paylaşıldı.


Artvin'de doğal yaşamı görüntülemek için kurulan fotokapan kameraları birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için ormanlık alanlara fotokapanlar kuruluyor.


Yaban hayvanlarının yaşamlarının takip edilmesinde önemli rol oynayan fotokapanlar, özellikle nesli tükenme tehlikesinde olan, korunması gereken yaban hayvanlarının yaşamlarının kaydedilmesine büyük katkı sağlıyor.


DKMP ekipleri tarafından Artvin'in farklı bölgelerine kurulan fotokapanlara son olarak sincap, domuz, kurt, tilki ve ayı gibi birçok hayvan takıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı fotokapan görüntülerini ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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