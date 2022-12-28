İhlas Haber Ajansı

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Artvin´de yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Artvin’de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Artvin'de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.


Avlanması yasak olan ve Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen yaban keçileri, Artvin merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Deriner Barajı sahasında su içmeye inerken görüntülendi.


Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde yaklaşık olarak 20 dağ keçisi ailesinin sürü halinde kayalara aşağı koşarak su içmeye indiği görünüyor.

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