Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları Şavşat-Artvin karayolunu ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, heyelan anında karayolundan araç geçmemiş olması felaketin önüne geçmiş oldu. Olay yerine gelen ekipler iş makinesi yardımıyla düşen kayalara yoldan temizlerken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşanan olay sonrası görüntüleri cep telefonuna kamerasına kayıt eden Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, "Yine Şavşat–Artvin yolu yine bilindik olaylar. Yamaçtan kaya geldi yol trafiğe kaplı durumda. Şuan tek sevindirici tarafı can ve mal kaybı yok. Bu yollar Şavşatlıların kaderi olmasından çıksın diyoruz. Yolumuza bir çare bulsunlar” ifadelerini kullandı.