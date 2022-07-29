Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde topladığı çayı bir bez içinde bohça yaptıktan sonra yamaçtan yuvarlayarak peşine giden vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yuvarlama yöntemi ile yamaçtaki bahçeden yuvarlayan Hakan Ergin (50), gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti. Uçurumdan yuvarlandığını düşündüğü çay boşçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arma çalışması başlattı. Ormanlık araziyi baştan aşağıya arayan ekipler henüz bir sonuç elde edemedi.